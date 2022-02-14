Manchester United x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester United recebe o Brighton, nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League que estava atrasada. Os Diabos Vermelhos não vencem há dois jogos, mas buscam os três pontos para ultrapassar o West Ham, entrar no G-4 e se aproximar do Chelsea.EM BUSCA DA EFICÁCIA- Em primeiro lugar, nós temos que ser mais eficazes para marcar o segundo ou o terceiro gol e matar o jogo. Nós criamos chances suficientes para isso. Mas mesmo que isso não aconteça, temos que manter o plano de jogo, temos que nos manter sólidos e disciplinados taticamente - disse Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.
CRAQUE APAGADOSe o Manchester United está mal, Cristiano Ronaldo também está mal. O camisa sete ainda não marcou nenhum gol em 2022, embora tenha sido titular no último confronto diante do Burnley. Em 20 partidas na Premier League, o atacante balançou as redes dos adversários apenas oito vezes.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Brighton
Data e horário: 15/2/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Telles; McTominay e Fred; Rashford, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Eric Bailly, Nemanja Matic e Edinson Cavani (machucados). Mason Greenwood (afastado)
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sanchez; Veltman, Dunk e Webster; Lamptey, Lallana, Bissouma, Moder e Cucurella; Maupay e Trossard
Desfalques: Jeremy Sarmiento e Enock Mwepu (machucados)