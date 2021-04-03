Manchester United x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MATT DUNHAM / POOL / AFP

Ainda sonhando com um improvável título, o Manchester United entra em campo pelo Campeonato Inglês neste domingo. Em casa, os Diabos Vermelhos enfrentam o Brighton, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Old Trafford, às 15h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar da disparidade entre os dois times, o técnico Ole Gunnar Solskjaer fez questão de pregar respeito ao Brighton antes do jogo, disse que sua equipe terá dificuldades para enfrentar o adversário e que respeita o time azul.

- Desde que cheguei, nós os enfrentamos algumas vezes. Sempre tivemos alguns jogos muito disputados, jogos difíceis. Quando você se prepara para um jogo contra o Brighton, você pode ver todos os nossos jogadores com os olhos arregalados. Respeitamos muito a forma como jogam e a qualidade que têm contra nós. Temos que dar o nosso melhor para ganhar o direito de jogar, porque você tem que trabalhar muito para tirar a bola deles - disse Solskjaer.

Brigando contra o rebaixamento, o Brighton vem de duas vitórias consecutivas, contra Southampton e Newcastle, respectivamente, e espera surpreender o vice-líder da Premier League para subir ainda mais na tabela.

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Chelsea x West BromwichCampeonato Inglês - 30ª rodada

Data e horário: 04/04/2021, às 15h30 (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Darren Cann e Dan RobathanOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea (Henderson); Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Luke Shaw; Pogba, Fred, Daniel James, Bruno Fernandes e Rashford; Cavani.

Desfalques: Martial e Lindelöf (lesionados).

BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; White, Dunk e Burn; Gross, Bissouma, Lallana, Moder e Trossard; Maupay e Welbeck.