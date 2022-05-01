Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Manchester United x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Manchester United x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Red Devils ainda sonham com improvável vaga na próxima Champions League...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 09:59

O Manchester United recebe o Brentford nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Premier League. Após diversos tropeços, os Diabos Vermelhos estão em uma posição complicada na classificação, mas sonham com uma vaga na próxima Champions League.VISUALIZANDO O FUTURO- Eu penso que essa temporada nos mostrou que há alguns problemas que precisam ser resolvidos e atacados, e já conversamos sobre isso. Mas eu sou positivo e com Ten Hag, o Manchester United terá um dos melhores técnicos da Europa - disse Ralf Rangnick, treinador interino dos Red Devils.
SITUAÇÃO COMPLICADAApesar da dificuldade, a Champions League ainda pode ser alcançada, embora pareça ser um sonho distante. No entanto, os Diabos Vermelhos também precisam vencer e se consolidar em zona de Europa League para disputar um torneio relevante da Uefa na próxima temporada.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Brentford
Data e horário: 2/5/2022, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Lindelof, Varane e Telles; Matic e McTominay; Rashford, Bruno Fernandes e Elanga; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Edinson Cavani, Luke Shaw, Paul Pogba e Jadon Sancho (machucados)
BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Sorensen; Roerslev, Eriksen, Norgaard, Janelt e Henry; Mbeumo e Toney
Desfalques: Ethan Pinnock, Mathias Jorgensen, Sergi Canos, Frank Onyeka e Saman Ghoddos (machucados)
Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados