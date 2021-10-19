Manchester United x Atalanta: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: ANTHONY DEVLIN / AFP

O Manchester United recebe a Atalanta nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Champions League. Os Diabos Vermelhos buscam os três pontos para ultrapassar a equipe italiana na classificação do Grupo F, enquanto o clube de Gasperini tenta somar pontos para se manter na liderança.Respeito ao adversário

- Eu estou impressionado com o modelo da Atalanta, o estilo como eles jogam, como desenvolvem seus jogadores. É um time que possui uma filosofia ofensiva, o que muitos amantes do futebol gostam. Há grandes jogadores, mas é uma equipe que causa problemas coletivamente - analisou Ole Solskjaer, técnico do Manchester United.

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Rival complicado

Na atual temporada, a Atalanta vem tendo um início de Campeonato Italiano irregular, assim como o Manchester United na Premier League, e sem o mesmo ímpeto ofensivo dos últimos anos. No entanto, o clube nerazzurri está invicto na Champions League e avançou às oitavas de final nos dois últimos anos.

FICHA TÉCNICA:Manchester United x Atalanta

Data e horário: 20/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Cristiano Ronaldo

Desfalques: Anthony Martial e Raphael Varane (machucados)

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Musso; Palomino, Demiral e Pezzella; Zappacosta, Freuler, De Roon e Maehle; Malinovskyi e Ilicic; Zapata