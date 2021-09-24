Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

O Manchester United recebe, neste sábado, o Aston Villa no Old Trafford pela sexta rodada da Premier League. O confronto entre as duas equipes ocorrerá às 8:30h (de Brasília), e pode colocar o time dos 'Diabos Vermelhos' na liderança da competição.
Veja a tabela do InglêsTerceiro colocado da Premier League, o Manchester United está empatado em pontos com o Liverpool e com o Chelsea, e tem 13 pontos somados em cinco rodadas. Com uma possível vitória contra o Aston Villa, a equipe pode assumir a liderança isolada.
No meio da tabela da Premier League, o Aston Villa soma sete pontos, e busca uma vitória para aproximar-se da zona de classificação para competições europeias. O time precisa vencer uma complicada partida contra o Manchester United, ainda invicto na competição.FICHA TÉCNICAMANCHESTER UNITED x ASTON VILLA - Premier League
Data e horário: 25/09/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Darren Cann e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil
MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes e Greenwood; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Rashford (lesionado); Cavani (dúvida).
ASTON VILLA (Treinador: Dean Smith)Emiliano Martínez; Konsa, Hause e Mings; Cash, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey e Targett; Ings e Watkins.
Desfalques: Bailey, Davis, Trezeguet, Sanson e Tuanzebe (lesionados)