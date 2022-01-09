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Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Times fazem jogo eliminatório em semana onde se enfrentarão de novo, mas pela Premier League. Cristiano Ronaldo está confirmado, mas Philippe Coutinho ainda está indisponível...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 17:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 17:25

A bola vai rolar para um duelo de Premier League na Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, o Manchester United recebe o Aston Villa, pela terceira rodada do torneio mais antigo da história do futebol. O duelo acontece no Old Trafford, às 16h55 (de Brasília).MANCHESTER UNITEDEm momento complicado na temporada, os Diabos Vermelhos viram a chave do Campeonato Inglês para a FA Cup para tentar voltar ao bom momento. Após um surto de Covid-19 no elenco recentemente, o técnico Ralf Rangnick tem quase todo o plantel à disposição.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
ASTON VILLAApós anunciar a contratação do brasileiro Philippe Coutinho, que chega por empréstimo junto ao Barcelona, o Aston Villa ainda não deve ter o meia-atacante disponível para esta partida. Outros desfalques do técnico Steven Gerrard são Traoré e Trézéguet, que estão com suas respectivas seleções (Burkina Faso e Egito) na disputa da Copa Africana de Nações.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clubeFICHA TÉCNICA
Manchester United x Aston VillaFA Cup - Copa InglaterraTerceira rodada​Data e horário: 10/01/2022, às 16h55 (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt & Simon BennettTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)Henderson; Dalot, Lindelöf, Phil Jones e Luke Shaw (Alex Telles); Fred, McTominay, Bruno Fernandes e Sancho (Lingard); Cristiano Ronaldo e Rashford.
Desfalques: Pogba (lesionado); Maguire (dúvida); Bailly (convocado para a seleção).
ASTON VILLA (Técnico: Steven Gerrard)Dibu Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Ramsey, Douglas Luiz e McGinn; Buendía, Watkins e Ings.
Desfalques: Nakamba (lesionado); Ashley Young (dúvida); Bertrand Traoré e Trézéguet (convocados para a seleção).
Crédito: ManchesterUnitedeAstonVillaseenfrentamduasvezesnestasemana(Foto:PAULELLIS/AFP

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