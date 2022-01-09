Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para um duelo de Premier League na Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, o Manchester United recebe o Aston Villa, pela terceira rodada do torneio mais antigo da história do futebol. O duelo acontece no Old Trafford, às 16h55 (de Brasília).MANCHESTER UNITEDEm momento complicado na temporada, os Diabos Vermelhos viram a chave do Campeonato Inglês para a FA Cup para tentar voltar ao bom momento. Após um surto de Covid-19 no elenco recentemente, o técnico Ralf Rangnick tem quase todo o plantel à disposição.

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ASTON VILLAApós anunciar a contratação do brasileiro Philippe Coutinho, que chega por empréstimo junto ao Barcelona, o Aston Villa ainda não deve ter o meia-atacante disponível para esta partida. Outros desfalques do técnico Steven Gerrard são Traoré e Trézéguet, que estão com suas respectivas seleções (Burkina Faso e Egito) na disputa da Copa Africana de Nações.

+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clubeFICHA TÉCNICA

Manchester United x Aston VillaFA Cup - Copa InglaterraTerceira rodada​Data e horário: 10/01/2022, às 16h55 (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt & Simon BennettTransmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)Henderson; Dalot, Lindelöf, Phil Jones e Luke Shaw (Alex Telles); Fred, McTominay, Bruno Fernandes e Sancho (Lingard); Cristiano Ronaldo e Rashford.

Desfalques: Pogba (lesionado); Maguire (dúvida); Bailly (convocado para a seleção).

ASTON VILLA (Técnico: Steven Gerrard)Dibu Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Ramsey, Douglas Luiz e McGinn; Buendía, Watkins e Ings.

Desfalques: Nakamba (lesionado); Ashley Young (dúvida); Bertrand Traoré e Trézéguet (convocados para a seleção).