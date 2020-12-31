Manchester United x Aston Villa; onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP

O Manchester United inicia o ano de 2021 recebendo o Aston Villa nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), visando se aproximar da liderança da Premier League. Com os resultados da última rodada, os Diabos Vermelhos estão a apenas três pontos do Liverpool, mas os visitantes estão na 5ª colocação, estão jogando bem e sonhando com posições mais altas na tabela do Campeonato Inglês.Perigo

- Eles (Aston Villa) estão brilhantes. Dean Smith faz um trabalho fantástico. Nós sabemos o quão difícil será, eles têm bons jogadores individuais, são fortes fisicamente e defensivamente têm sido um dos melhores times da Premier League. Quando você vence o Liverpool por 7 a 2 não é só se defendendo, mas sim contra-atacando com atletas de qualidade - afirmou Solskjaer, técnico do Manchester United.

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Equilíbrio

As duas equipes fazem um Campeonato Inglês bem melhor do que na temporada passada e o Manchester United é o dono do segundo melhor ataque (31 gols marcados), enquanto o Aston Villa tem a segunda melhor defesa (14 gols sofridos) do torneio. Enquanto os Red Devils estão invictos há nove partidas, os visitantes não ficam muito para trás com cinco jogos sem perder, sendo três vitórias.

FICHA TÉCNICA:Manchester United x Aston Villa

Data e horário: 1/1/2021, às 17h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; James, Bruno Fernandes e Rashford; Martial

Desfalques: Lindelof e Rojo (machucados).

ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Martinez; Cash, Hause, Mings e Targett; Douglas Luiz e McGinn; El Ghazi, Barkley e Grealish; Watkins