  • Manchester United x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Manchester United x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Gunners sonham em entrar no G-4 em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League, enquanto os Red Devils seguem com Michael Carrick no comando...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 12:47

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:47

Essa rodada tem jogo grande na Premier League! O Manchester United recebe o Arsenal nesta quinta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Os Gunners sonham com uma vaga no G-4 para entrar em zona de Champions League, enquanto os Red Devils buscam espantar a má fase e subir na tabela de classificação.FALA, ARTETA- Você sabe o que esperar quando entra naquele estádio (Old Trafford) e joga diante do público lotado. Eles possuem um dos elencos mais talentosos da liga. É muito difícil do ponto de vista tático, pois você não sabe o que estão preparando, as opções que terão, a formação que podem usar. Então focamos na gente, no que temos que fazer e o time está preparado para derrotá-los - garantiu o treinador do Arsenal.
FALA, CARRICK- Muita coisa aconteceu na última semana até 10 dias. Eu tive que me adaptar e aceitar um novo desafio. Eu até que gostei de me ver saindo da zona de conforto e coisas que não tinha encarado antes. Aprendi muito. E nós seguimos em frente - disse o técnico interino do Manchester United que irá comandar os Diabos Vermelhos diante dos Gunners.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Arsenal
Data e horário: 2/12/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Telles; Matic, Fred e McTominay; Bruno Fernandes; Sancho e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Paul Pogba, Edinson Cavani, Raphael Varane e Luke SHaw (machucados)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães e Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang
Desfalques: Bukayo Saka, Sead Kolasinac e Granit Xhaka (machucados)
