Manchester United volta a sonhar com a contratação de Jack Grealish

Após o insucesso nas negociações com o atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Manchester United voltou as atenções ao meio-campista Jack Grealish, principal destaque do Aston Villa, também da Inglaterra.Segundo informações do jornal "Daily Mail", o clube de Birmingham se atém ao preço da multa rescisória do jogador, 90 milhões de euros (R$ 595 milhões), e diz que só libera o atleta por este valor.