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futebol

Manchester United volta a sonhar com a contratação de Jack Grealish

Jogador foi o principal nome do Aston Villa na última temporada e pode mudar de ares...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 16:54
Crédito: AFP
Após o insucesso nas negociações com o atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Manchester United voltou as atenções ao meio-campista Jack Grealish, principal destaque do Aston Villa, também da Inglaterra.Segundo informações do jornal "Daily Mail", o clube de Birmingham se atém ao preço da multa rescisória do jogador, 90 milhões de euros (R$ 595 milhões), e diz que só libera o atleta por este valor.
No entanto, ainda de acordo com o periódico britânico, os Diabos Vermelhos vão tentar abaixar o valor pedido pelo clube oferecendo um atleta como moeda de troca. A publicação dá conta de que o nome escolhido pelo United é o do goleiro Sergio Romero.

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