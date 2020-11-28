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Manchester United visita o Southampton no domingo pelo Inglês

Diabos Vermelhos vêm de duas vitórias consecutivas e precisam do triunfo para continuar sonhando com parte de cima da tabela. Southampton faz boa campanha e está em quinto...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 17:01

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:01

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United vai até o sul da Inglaterra neste domingo e visita o Southampton, que está em boa fase na competição. A partida acontece às 11h (de Brasília), no St. Mary’s Stadium. A partida terá transmissão do Fox Sports.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePARA MANTER A SEQUÊNCIAVindo de duas vitórias consecutivas na competição, o Manchester United espera manter o bom momento diante do Southampton. Em 13º lugar com 13 pontos, os Diabos Vermelhos precisam vencer para sonhar com as primeiras posições da tabela.
JOGA OU NÃO JOGA?No Southampton, a principal ausência para o técnico Ralph Hasenhüttl será o artilheiro Danny Ings. Já no Manchester United, Lindelöf, Pogba e Martial são dúvidas para o técnico Ole Gunnar Solskjaer e podem dar lugar a Tuanzebe, McTominay e Cavani, respectivamente.
FALA, TREINADOR- Eles (Southampton) são um dos melhores times. Então, eles fizeram grandes melhorias e sabemos o quão difícil este jogo vai ser. Empatamos duas vezes contra eles na temporada passada, então, para nós, este é um jogo no qual podemos melhorar - disse Solskjaer.
PROVÁVEIS TIMESSouthampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu e Djenepo; Adams e Walcott.
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire e Alex Telles; McTominay, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Cavani.

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