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Manchester United vira sobre Tottenham e corta vantagem do Manchester City na Premier League

Equipe de Solskjaer saiu perdendo na primeira etapa com gol de Son, mas conseguiu virada na segunda etapa com gols de Fred, Cavani e Greenwood após muita pressão no rival...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 14:26
Crédito: Cavani foi responsável pela virada do Manchester United em duelo emocionante (MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O Manchester United conquistou uma vitória incrível sobre o Tottenham fora de casa por 3 a 1 e se vingou da goleada sofrida por 6 a 1 no primeiro turno. Os Diabos Vermelhos saíram perdendo com gol de Son, mas Fred e Cavani foram os responsáveis pela reação dos vice-líderes e Greenwood fechou o placar. Com o triunfo, a equipe de Solskjaer chegou aos 63 pontos e está a 11 do Manchester City.PROTAGONISTASon foi o nome da primeira etapa. Aos 36 minutos, o Manchester United marcou o primeiro gol da partida com Cavani, mas o tento foi anulado após o VAR verificar uma falta de McTominay no sul-coreano no início da jogada. Três minutos depois, Kane recebeu longo passe, encontrou Lucas dentro da área e o brasileiro atuou como garçom para o camisa sete abrir o placar.
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PRESSÃOO Manchester United voltou diferente para o segundo tempo e a primeira chance veio aos 10 minutos dos pés de McTominay finalizando de fora da área para defesa de Lloris. No ataque seguinte, o time de Solskjaer fez linda jogada coletiva, Fred encontrou Cavani livre na área, o uruguaio finalizou para grande intervenção do goleiro francês, mas o brasileiro aproveitou o rebote para empatar.
DISPUTADOApós o empate, o Tottenham respondeu com Son aproveitando sobra de bola no lado esquerdo da área, limpou a marcação e finalizando para ótima defesa de Henderson. O Manchester United quase chegou ao segundo gol após Bruno Fernandes aproveitar o espaço que encontrou de fora da área e obrigar Lloris a realizar mais uma ótima defesa.
VIRADAAos 29, Greenwood recebeu passe pelo lado direito e cruzou na medida para Cavani dar um peixinho e empurrar a bola para o fundo das redes. O Tottenham correu atrás do empate e em um escanteio Pogba desviou no primeiro pau e o uruguaio cabeceou contra a própria meta, mas a bola parou na trave. Nos acréscimos, Greenwood matou a partida ao receber passe de Pogba, driblar Reguilón e marcar o 3º gol do United.

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