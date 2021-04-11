Manchester United vira sobre Tottenham e corta vantagem do Manchester City na Premier League

Crédito: Cavani foi responsável pela virada do Manchester United em duelo emocionante (MATTHEW CHILDS / POOL / AFP

O Manchester United conquistou uma vitória incrível sobre o Tottenham fora de casa por 3 a 1 e se vingou da goleada sofrida por 6 a 1 no primeiro turno. Os Diabos Vermelhos saíram perdendo com gol de Son, mas Fred e Cavani foram os responsáveis pela reação dos vice-líderes e Greenwood fechou o placar. Com o triunfo, a equipe de Solskjaer chegou aos 63 pontos e está a 11 do Manchester City.PROTAGONISTASon foi o nome da primeira etapa. Aos 36 minutos, o Manchester United marcou o primeiro gol da partida com Cavani, mas o tento foi anulado após o VAR verificar uma falta de McTominay no sul-coreano no início da jogada. Três minutos depois, Kane recebeu longo passe, encontrou Lucas dentro da área e o brasileiro atuou como garçom para o camisa sete abrir o placar.

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PRESSÃOO Manchester United voltou diferente para o segundo tempo e a primeira chance veio aos 10 minutos dos pés de McTominay finalizando de fora da área para defesa de Lloris. No ataque seguinte, o time de Solskjaer fez linda jogada coletiva, Fred encontrou Cavani livre na área, o uruguaio finalizou para grande intervenção do goleiro francês, mas o brasileiro aproveitou o rebote para empatar.

DISPUTADOApós o empate, o Tottenham respondeu com Son aproveitando sobra de bola no lado esquerdo da área, limpou a marcação e finalizando para ótima defesa de Henderson. O Manchester United quase chegou ao segundo gol após Bruno Fernandes aproveitar o espaço que encontrou de fora da área e obrigar Lloris a realizar mais uma ótima defesa.