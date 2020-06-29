Manchester United viaja e visa recuperar 5ª colocação no Inglês

Crédito: MICHAEL STEELE / AFP

O Manchester United viaja para encarar o Brighton nesta terça-feira, às 16h15 (horário de Brasília), e visa recuperar a 5ª posição que está atualmente ocupada pelo Wolverhampton, que possui um jogo a mais. Os Red Devils vivem um bom momento neste retorno após uma boa vitória contra o Sheffield United na Premier League, e classificação para a semifinal na Copa da Inglaterra.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer elogiou o atacante Marcus Rashford, que ainda não marcou desde o retorno da paralisação, mas fez questão de ressaltar a importância de pensar em jogo após jogo para conquistar os objetivos na temporada.

- Ele (Rashford) com certeza vai marcar logo. Há muitos times lutando pelo terceiro e quarto lugar. Temos que focar em um jogo por vez. Você não pode se distrair olhando muito na frente. O Brighton tem um bom time de futebol.

O norueguês também lamentou a ausência de público e disse que percebe um jogo mais lento neste retorno de futebol na Inglaterra. O treinador afirmou que cada jogador e cada time pode reagir diferente ao jogo neste novo modelo, mas que não notou diferenças do ponto de vista físico das partidas.

Pelo lado do rival, o Brighton ainda luta para se ver distante da zona do rebaixamento nas últimas rodadas. Graham Potter, no entanto, não está pensando em quantos pontos a equipe precisa fazer.

- Não pensamos em quantos pontos precisamos ou não nesta altura para estarmos seguros. Estamos jogando com uma das equipes mais em forma da liga, continuaremos tentando ganhar pontos de agora até o final.