Manchester United vence Villarreal e garante vaga para próxima fase da Champions League

O Manchester United venceu o Villarreal por 2 a 0 no Madrigal, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo F da Champions League. Os Diabos Vermelhos tiveram dificuldades no jogo, mas acharam os gols no final da segunda etapa e garantiram a classificação para as oitavas da competição. Cristiano Ronaldo e Sancho marcaram os gols da vitória.> Confira a tabela da Champions League

PRESSÃO DO VILLARREALO Villarreal conseguiu um bom desempenho e produziu boas oportunidades de gol, finalizando nove vezes só na primeira etapa, porém não achou o gol, muito pelas grandes defesas de De Gea. O Manchester United, por sua vez, não conseguiu ter organização para sair dessa pressão do time da casa. Achou o gol no final do jogo, após erro na saída de bola do Villarreal. CRISTIANO RONALDO MARCA!No primeiro vacilo da defesa do Villarreal, o Manchester United aproveitou e abriu o placar. Aos 32 minutos do segundo tempo, o goleiro Rulli errou o passe para Capoue, Fred roubou a bola e passou para Cr7 que deu um toque encobrindo o goleiro e mandando a bola para o fundo das redes. SANCHO AMPLIA!Após perder uma grande chance, Sancho conseguiu marcar o segundo gol do jogo. Aos 44 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes desviou a bola para Sancho que ajeitou para a perna direita e chutou forte para o fundo do gol. SEQUÊNCIAO Villarreal volta a campo no sábado, dia 27, para enfrentar o Barcelona pela 14ª rodada da La Liga. Já o Manchester United só joga no domingo, contra o Chelsea fora de casa, pela 13ª rodada da Premier League.