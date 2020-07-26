Manchester United vence o Leicester e garante uma vaga na próxima Champions League

Crédito: Com gols de Bruno Fernandes e Jesse Lingard, Manchester United vence o Leicester e se classifica para a próxima edição da Champions League (OLI SCARFF / POOL / AFP

Diante de uma pandemia, que deixou o futebol inglês parado por meses e uma maratona de jogos, a Premier League chegou ao fim neste domingo. No confronto direto da última rodada, o Manchester United venceu o Leicester, no King Power, por 2 a 0 e garantiu uma vaga na próxima Champions League. Bruno Fernandes, de pênalti, e Jesse Lingard marcaram os gols da classificação.

Com a derrota, o Leicester ficou com a quinta colocação, e disputará a Liga Europa 2020/21. Já os Red Devils voltam a competição de clubes mais importante do Velho Continente.

Confira a classificação do Campeonato Inglês

Tudo igual!Em um confronto tão importante, as duas equipes começaram a partida se estudando e procurando não correr risco. O Leicester povoou o meio-campo na busca por conter o rápido ataque do United. Com isso, até as chances foram bem iguais para cada lado. Greenwood tentou aproveitar um cruzamento e cabeceou por cima do gol. Já Iheanacho chutou, a bola desviou, e obrigou De Gea a fazer uma boa defesa.

Não valeu!A partir da metade do primeiro tempo, as equipes começaram a criar oportunidades. Enquanto isso, o Leicester tentava jogar no erro do adversário, estratégia que é característica da equipe. Aos 33, Pogba dominou, sem marcação, e lançou para Bruno Fernandes, por trás da zaga, que finalizou bem, mas estava impedido. Tielemans foi o jogador mais perigoso dos donos da casa e chutou por cima no fim da primeira etapa.

Leicester aperta!No fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, Rashford teve a melhor chance. O atacante dominou na área, e acertou um chute forte, para grande defesa de Schmeichel. Já na etapa final, os donos da casa precisavam do resultado e apertaram. O artilheiro Vardy, desviou de cabeça, e a bola bateu no travessão de De Gea, assustando o goleiro espanhol.

Red Devils abrem o placarO jogo estava bastante equilibrado, com o donos da casa apertando um pouco mais. No entanto, a defesa do Leicester dormiu no ponto no momento decisivo. Choudhury marcou bobeira, perdeu a bola e Evans foi obrigado a fazer um pênalti em Martial. Com o auxílio do VAR, Martin Atkinson assinalou a penalidade e Bruno Fernandes bateu com categoria para abrir o placar no King Power.

O gol da classificaçãoA partir do gol, os donos da casa foram para o tudo ou nada, porém na base do desespero, com muitas bolas alçadas na área e sem qualquer qualidade. Muito mais transpiração do que inspiração. Contudo, necessitavam da virada, e após bate-rebate na área, Barnes chutou para boa defesa do arqueiro dos Red Devils. No fim, Evans deu uma entrada forte e foi expulso, encerrando de vez a esperança do Leicester.