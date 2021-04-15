Manchester United vence o Granada e se classifica para as semifinais da Europa League

Nesta quinta-feira, o Manchester United recebeu o Granada em Old Trafford, na cidade de Manchester, pela partida de volta das quartas de final da Europa League. O confronto terminou com vitória dos Red Devils por 2 a 0, com gol de Cavani e outro de Jesús Vallejo (contra).
GOL RÁPIDOApós vencer fora de casa na partida de ida por 2 a 0, o Manchester United buscava tranquilidade na volta. Ainda assim, a equipe inglesa já garantiu a classificação no início da partida, quando, aos seis minutos, Cavani marcou após assistência de Pogba.
MORNOO restante da primeira etapa viu uma partida muito morna, visto que o Manchester United administrava o confronto de forma tranquila por ter o resultado ao seu lado. Assim, o Granada ofereceu pouco perigo no restante do tempo.
POUCAS CHANCESCom um primeiro tempo sem muita emoção após o gol de Cavani, o jogo também não teve um segundo tempo eletrizante. O Granada obteve dificuldades em furar a defesa dos Red Devils, e não conseguiu marcar em nenhum momento.
FECHOU A CONTANos minutos finais da segunda etapa, o Manchester United fechou a conta da partida com estilo. Após cruzamento do lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, Juan Mata subiu para cabecear, mas falhou. Com isso, a bola foi direito no zagueiro Jesús Vallejo, do Granada, que marcou contra.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta o Burnley às 12h (de Brasília) deste domingo. O Granada, por sua vez, enfrenta o Eibar às 16h (de Brasília) da próxima quinta-feira.
OUTROS RESULTADOS DA EUROPA LEAGUERoma 1 x 1 Ajax (2x1 ida)Slavia Praga 0x4 Arsenal (1x1 ida)Villarreal - 2x1 Dinamo Zagreb (1x0 ida)