Manchester United vence o Fulham de virada e se mantém na liderança do Campeonato Inglês

Segue o líder. O Manchester United visitou o Fulham nesta quarta-feira pelo Campeonato Inglês e os Diabos Vermelhos venceram de virada para continuar na liderança da competição. Com gols de Cavani e Pogba, os comandados de Solskjaer bateram o rival por 2 a 1. Lookman marcou para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSUSTO NO INÍCIOJogando em casa, o Fulham se lançou ao ataque e abriu o placar logo no começo da partida. Com apenas quatro minutos, Anguissa fez belo lançamento para Lookman, que estava na mesma linha de Wan-Bissaka e bateu bem na saída de De Gea para fazer o primeiro do jogo.
PRESSÃO VERMELHAAtrás no placar, o Manchester United precisou atacar e começou a controlar o jogo. Aos 20 minutos, Bruno Fernandes acertou chute na trave e, logo em seguida, o português tabelou com Fred na linha de fundo antes de cruzar. O goleiro Areola tentou segurar, não conseguiu, e Cavani aproveitou para marcar.
POGBOOMPrecisando da vitória para permanecer no topo da tabela, o Manchester United se lançou ao ataque também no segundo tempo. Novamente aos 20 minutos, Pogba recebeu na direita, encarou a marcação e acertou lindo chute de fora da área sem chances de defesa para Areola.
LIDERANÇA GARANTIDACom a vitória, o Manchester United chega aos 40 pontos e continua na liderança da Premier League. O clube entrou em campo pressionado com a vitória do Manchester City mais cedo, mas cumpriu seu papel. O time de Guardiola, que tem 38 pontos, tem ainda um jogo a menos.
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SEQUÊNCIAO Manchester United volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Liverpool. Após encarar o maior rival no último domingo pelo Campeonato Inglês, as equipes jogam agora pela Copa da Inglaterra. O Fulham, por sua vez, enfrenta o Burnley, também pela FA Cup.