Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United vence o Everton na Copa da Liga Inglesa e encara o Manchester City na semifinal
futebol

Manchester United vence o Everton na Copa da Liga Inglesa e encara o Manchester City na semifinal

Time de Solskjaer joga melhor, cria chances e consegue vitória com dois gols nos minutos finais da partida. Manchester City, Tottenham e Brentford são os outros classificados...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:32

LanceNet

Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
No sufoco. O Manchester United visitou o Everton pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira e, com gols de Cavani e Martial, os Diabos Vermelhos venceram por 2 a 0. Com o resultado, o time de Solskjaer se garante entre os quarto melhores da competição eliminatória.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDOMÍNIO VERMELHOO primeiro tempo foi de amplo domínio do Manchester United. Mesmo jogando fora de casa, o time de Ole Gunnar Solskjaer criou as melhores oportunidades e poderia ir para o intervalo vencendo. A grande chance do Everton ficou por conta de Sigurdsson, que cobrou falta para defesa de Henderson.
O URUGUAIO DECIDENo fim do jogo, quando a partida já se encaminhava para as cobranças de pênalti, o Manchester United chegou ao gol da vitória com o atacante Edinson Cavani. O camisa 7 recebeu passe de Martial, ajeitou para a perna esquerda e soltou a bomba sem chances para o goleiro Olsen. No último lance, Martial recebeu dentro da área e fechou o placar.
PREOCUPAÇÃOAos dez minutos do segundo tempo, um lance gerou preocupação. O brasileiro Richarlison foi disputar bola com o zagueiro Bailly, mas foi atropelado pelo defensor. O camisa 7 dos Toffees caiu sentindo muitas dores, sofreu um corte na boca e foi substituído pelo compatriota Bernard, revelado no Atlético-MG.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
SEQUÊNCIA​O Manchester United se junta a Brentford, Manchester City e Tottenham na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Em sorteio realizado logo depois da partida, ficou definido que os Diabos Vermelhos enfrentarão o rival Manchester City por uma vaga na decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O paradoxo da Noruega, país que ganha bilhões com aumento do petróleo mas o consome cada vez menos
Imagem de destaque
Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa
Imagem de destaque
Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados