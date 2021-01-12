  • Manchester United vence o Burnley fora de casa e assume a liderança do Campeonato Inglês
futebol

Manchester United vence o Burnley fora de casa e assume a liderança do Campeonato Inglês

Após primeiro tempo equilibrado, Diabos Vermelhos dominam a etapa final, e, com gol de Pogba, vencem pelo placar mínimo para ultrapassar o Liverpool na ponta da tabela...
LanceNet

12 jan 2021 às 19:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:13

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Campeonato Inglês tem um novo líder. Nesta terça-feira, o Manchester United foi até o Estádio Turf Moor para encarar o Burnley e os Diabos Vermelhos venceram por 1 a 0. O francês Paul Pogba fez o gol que colocou a equipe de Ole Gunnar Solskjaer na liderança do torneio com 36 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOAs equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0, mas ambas tiveram oportunidades de balançar as redes. A melhor chance pelo lado dos donos da casa foi com Wood, que quase marcou em chute que desviou na marcação. Já os Diabos Vermelhos assustaram com Martial, que mandou chute por cima.
TRABALHO PARA A ARBITRAGEMO juiz Kevin Friend teve trabalho ao longo da etapa inicial. Primeiro, aos 28 minutos, o meia Brady, do Burnley, recebeu amarelo por falta dura em Cavani na entrada da área quando o uruguaio ficaria cara a cara com o goleiro. Com ajuda do VAR, o árbitro voltou atrás, pegou falta de Shaw em Gudmundsson, e deu amarelo para o jogador do Manchester United. Pouco depois, Maguire balançou as redes, mas foi marcada falta em Pieters antes da finalização.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United fará um clássico contra o Liverpool. O jogo acontece no domingo, às 13h30 (de Brasília), em Anfield. O Burnley, por sua vez, enfrentará o West Ham, no sábado, fora de casa.
OUTRO JOGO DO DIAQuem também venceu fora de casa nesta terça-feira foi o Everton. O time de Carlo Ancelotti visitou o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e os Toffees ganharam por 2 a 1. Iwobi e Keane marcaram para os azuis, enquanto Rúben Neves balançou as redes para os Lobos.

