futebol

Manchester United vence o Aston Villa fora de casa e fica perto do G-4

Com a vitória, Red Devils ficam somente um ponto atrás do Leicester, quarto colocado...
LanceNet

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:27

Crédito: ANDREW BOYERS / AFP
No encerramento da 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Aston Villa e conquistou a quarta vitória consecutiva na competição. Bruno Fernandes, Mason Greenwood e Pogba fizeram os gols da vitória no Villa Park. Com o resultado, os Red Devils se aproximaram ainda mais do G-4.
EFICIÊNCIA PREVALECEUO primeiro tempo foi de mais domínio do Manchester United, que teve a bola e tinha espaço para trabalhá-la. No entanto, o Aston Villa, pressionado na tabela, tentava em escapadas rápidas chegar ao gol de De Gea. Em finalizações, as equipes foram para o intervalo empatadas com seis para cada lado. Em bolas na rede, porém, 2 a 0 para o United. Bruno Fernandes abriu o placar aos 27 minutos, em pênalti polêmico. Greenwood ampliou nos acréscimos batendo de fora da área.
POGBOOMCoube a Paul Pogba definir o placar no segundo tempo e foi com um belíssimo gol. Em cobrança de escanteio, Bruno Fernandes mandou a bola em jogada ensaiada para a entrada da área e o francês dominou, ajeitou, teve tempo de pensar e bateu, com extrema categoria, no canto de Pepe Reina.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Manchester United chegou aos 58 pontos e está em quinto lugar. O clube está apenas um ponto atrás do Leicester, que é o quarto, e fecha o G-4, zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Aston Villa, em situação delicada, está na zona de rebaixamento e é o vice-lanterna. O clube de Birmingham tem 27 pontos.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Manchester United encara o Southampton, em casa, na segunda-feira. A bola rola às 16h00 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Aston Villa, joga mais uma vez em casa. O adversário será o Crystal Palace, no domingo, às 10h15 (de Brasília), no Villa Park.

