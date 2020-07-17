Manchester United vence Crystal Palace e mantém esperança de classificação para Liga dos Campeões

Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa, pela 36ª rodada da Premier League, e segue vivo para buscar uma vaga na liga dos Campeões da próxima temporada. Rashford e Martial marcaram os gols da vitória dos Red Devils.
Com a vitória, o Manchester United chegou a 62 pontos, mesma pontuação que o Leicester City, e se mantém na corrida para garantir vaga na UEFA Champions League da próxima temporada. O Crystal Palace se manteve na 14ª colocação, com 42 pontos.
O JOGOO Manchester United teve mais a bola na primeira etapa e até tentou pressionar, mas viu o Crystal Palace crescer e ter as melhores chances de gol. De Gea foi o principal nome da equipe na primeira etapa e evitou com que os donos da casa largassem na frente do placar.
A primeira finalização do United aconteceu apenas nos acréscimos da primeira etapa. Bruno Fernandes tocou para Rashford e, com muita categoria, se livrou da marcação, deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes.
O gol deu tranquilidade para o United na segunda etapa. Melhor jogador em campo, Rashford avançou em contragolpe pela esquerda e serviu Bruno Fernandes, que superou o goleiro Guaita, mas parou na trave.
Aos 33, em nova jogada de Rashford, a bola chegou até Martial, que não foi marcado por Dann e deu números finais à partida.