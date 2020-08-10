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futebol

Manchester United vê Douglas Costa como alternativa à Jadon Sancho

Clubes inglês espera contratar estrela do Borussia Dortmund, mas brasileiro parece próximo de uma saída da Velha Senhora nesta janela após temporada decepcionante...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 10:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 10:07
Crédito: Twitter / Juventus
O técnico do Manchester United, Solskjaer, vê Douglas Costa como uma alternativa caso os Red Devils não consigam a contratação de Jadon Sancho e o brasileiro é um dos cinco nomes que devem ser vendidos pelo clube italiano neste mercado após uma temporada decepcionante, segundo o “Tuttosport”.O Borussia Dortmund tinha dado prazo para os ingleses fecharem a operação até a manhã desta segunda-feira, quando a equipe alemã viajaria para iniciar a pré-temporada. Apesar do negócio ainda não ter sido concretizado, os dirigentes do time do Old Trafford planejam convencer os aurinegros para que a transferência aconteça.
O Manchester United pode encontrar uma competição com outros clubes da Premier League pelo brasileiro, como Arsenal e Tottenham. Ambos priorizam a contratação de Philippe Coutinho, mas podem enxergar Douglas Costa como uma alternativa para seus projetos a médio prazo.

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