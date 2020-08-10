Manchester United vê Douglas Costa como alternativa à Jadon Sancho

O técnico do Manchester United, Solskjaer, vê Douglas Costa como uma alternativa caso os Red Devils não consigam a contratação de Jadon Sancho e o brasileiro é um dos cinco nomes que devem ser vendidos pelo clube italiano neste mercado após uma temporada decepcionante, segundo o “Tuttosport”.O Borussia Dortmund tinha dado prazo para os ingleses fecharem a operação até a manhã desta segunda-feira, quando a equipe alemã viajaria para iniciar a pré-temporada. Apesar do negócio ainda não ter sido concretizado, os dirigentes do time do Old Trafford planejam convencer os aurinegros para que a transferência aconteça.