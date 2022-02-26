Manchester United vacila e tropeça novamente diante do Watford

O Manchester United empatou com o Watford por 0 a 0, em Old Trafford, pela Premier League. Apesar de dominar as ações da partida, os Red Devils permanecem no G4, mas com apenas dois pontos a mais do que o Arsenal, embora os Gunners tenham três jogos a menos do que a equipe de Ralf Rangnick.POR POUCOO Manchester United iniciou a partida com todo o gás e na primeira grande oportunidade do jogo, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento na área, girou em cima da marcação e finalizou na trave. Aos 11 minutos, Elanga tabelou com o camisa sete, encontrou Bruno Fernandes na área, mas o português finalizou para grande defesa de Foster.
SEM DIREÇÃONa sequência, o camisa 18 teve outras duas grandes chances de abrir o placar. Na primeira, o português recebeu cruzamento de Pogba, esticou a perna e tocou no contrapé de Foster, mas pela linha de fundo. Aos 26, Cristiano Ronaldo recebeu passe em profundidade, driblou o goleiro, perdeu ângulo para o chute, mas cruzou para Bruno Fernandes, que cabeceou por cima da meta.
MAIS UM TROPEÇONa segunda etapa, o roteiro foi parecido com o dos primeiros 45 minutos. Aos 10, Elanga recebeu passe de letra de Pogba na área, limpou a marcação, mas finalizou para fora. Aos 21, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento, tocou de barriga no contrapé de Foster, mas o goleiro se recuperou e fez a defesa.