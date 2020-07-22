Manchester United tropeça em casa e fica no empate com o West Ham

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Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United ficou no empate com o West Ham por 1 a 1. Antonio marcou para os visitantes, enquanto Greenwood fez o gol dos Red Devils.

PARTIDA FRACAO Manchester United não conseguiu ter uma boa atuação. Com o West Ham muito retrancado, os Red Devils não conseguiram furar o bloqueio imposto por David Moyes.

BOBEIRAQuando era melhor na partida, o Manchester United bobeou e levou o gol. Fosu-Mensah fez uma falta boba e, na cobrança, Pogba colocou a mão na bola por instinto. Assim, o pênalti foi marcado para o West Ham e Antonio converteu.