Manchester United toma gol no final e perde chance de entrar no G4 inglês

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Pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United empatou com Southampton por 2 a 2. Rashford e Martial marcaram para o time da casa, enquanto Armstrong e Obafemi fizeram os gols dos visitantes.

APAGÃOO Manchester United começou desligado na partida. Logo com 12 minutos, Pogba perdeu uma bola na defesa e o Southampton abriu o placar. Precisou de alguns sustos para os Red Devils acordarem na partida.

SE REDIMIUNo lance anterior ao gol do Southampton, Martial saiu cara a cara com o goleiro e perdeu uma chance incrível. Apesar disso, o francês deu uma assistência e marcou um gol e conseguiu fazer uma bela partida.

400 VEZESNo jogo de número 400 com a camisa do Manchester United, David De Gea voltou a aparecer. Em uma temporada apagada, o espanhol fez uma defesa espetacular aos 40 minutos do segundo tempo.

BANHO DE ÁGUA FRIAVencendo a partida até os acréscimos do segundo tempo e entrando no G4 inglês, o Manchester United tomou o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo e permaneceu na quinta posição.