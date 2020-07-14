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futebol

Manchester United toma gol no final e perde chance de entrar no G4 inglês

Martial e Rashford tiveram grandes atuações na partida, mas viram o
Southampton marcar nos acréscimos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 21:02

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:02

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United empatou com Southampton por 2 a 2. Rashford e Martial marcaram para o time da casa, enquanto Armstrong e Obafemi fizeram os gols dos visitantes.
APAGÃOO Manchester United começou desligado na partida. Logo com 12 minutos, Pogba perdeu uma bola na defesa e o Southampton abriu o placar. Precisou de alguns sustos para os Red Devils acordarem na partida.
SE REDIMIUNo lance anterior ao gol do Southampton, Martial saiu cara a cara com o goleiro e perdeu uma chance incrível. Apesar disso, o francês deu uma assistência e marcou um gol e conseguiu fazer uma bela partida.
400 VEZESNo jogo de número 400 com a camisa do Manchester United, David De Gea voltou a aparecer. Em uma temporada apagada, o espanhol fez uma defesa espetacular aos 40 minutos do segundo tempo.
BANHO DE ÁGUA FRIAVencendo a partida até os acréscimos do segundo tempo e entrando no G4 inglês, o Manchester United tomou o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo e permaneceu na quinta posição.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 36ª rodada, o Manchester United visita o Crystal Palace, na quinta-feira (16), às 16h15 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Southampton recebe o Brighton.

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