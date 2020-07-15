Manchester United tenta se redimir e reencontrar caminho da vitória

Crédito: Manchester United vive bom momento desde retorno da Premier League (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

O Manchester United perdeu a chance na última rodada de entrar no G-4 do Campeonato Inglês ao empatar com o Southampton, mas o time comandado por Solskjaer tenta se redimir do último resultado diante do Crystal Palace, fora de casa, nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Caso vença, os Red Devils vão dormir na 4º colocação pelo menos até domingo, quando o Leicester enfrenta o Tottenham.

O time visitante não sabe se poderá contar com Mason Greenwood para o duelo após ter saído machucado no último domingo. O jovem participou de todos os jogos do Campeonato Inglês desde a retomada da competição e tem sido destaque formando o trio de ataque com Marcus Rashford e Martial.

O comandante norueguês quer que seus jogadores sigam fazendo seus trabalhos e quer esquecer, momentaneamente, o jogo da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no domingo.

- Temos que seguir fazendo o que estamos fazendo e confiando em nós mesmos. Estamos em um clube em que sempre se resume aos últimos jogos da temporada. Temos sido fantásticos desde o reinício e esse pequeno contratempo (empate contra o Southampton) é um teste para nossa mentalidade. Domingo é irrelevante, não vem à minha cabeça. Apenas quinta-feira.