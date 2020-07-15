Manchester United tenta se redimir e reencontrar caminho da vitória

O Manchester United perdeu a chance na última rodada de entrar no G-4 do Campeonato Inglês ao empatar com o Southampton, mas o time comandado por Solskjaer tenta se redimir do último resultado diante do Crystal Palace, fora de casa, nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Caso vença, os Red Devils vão dormir na 4º colocação pelo menos até domingo, quando o Leicester enfrenta o Tottenham.
O time visitante não sabe se poderá contar com Mason Greenwood para o duelo após ter saído machucado no último domingo. O jovem participou de todos os jogos do Campeonato Inglês desde a retomada da competição e tem sido destaque formando o trio de ataque com Marcus Rashford e Martial.
O comandante norueguês quer que seus jogadores sigam fazendo seus trabalhos e quer esquecer, momentaneamente, o jogo da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no domingo.
- Temos que seguir fazendo o que estamos fazendo e confiando em nós mesmos. Estamos em um clube em que sempre se resume aos últimos jogos da temporada. Temos sido fantásticos desde o reinício e esse pequeno contratempo (empate contra o Southampton) é um teste para nossa mentalidade. Domingo é irrelevante, não vem à minha cabeça. Apenas quinta-feira.
Por outro lado, o Crystal Palace não tem ambições na Premier League e joga apenas para cumprir tabela, uma vez que não tem chances de ser rebaixado, mas também não consegue chegar em zona de classificação para Liga Europa. Entretanto, o time deve dar trabalho, assim como deu ao Chelsea e vendeu caro a derrota por 3 a 2 para os Blues. Além disso, o time de Roy Hodgson venceu o United no Old Trafford no primeiro turno.