Manchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do Ajax

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O Manchester United fez uma proposta para o Ajax para a contratação do meio-campista Donny van de Beek, segundo o “De Telegraaf”. Com isso, a ida do jovem de 23 anos para o Real Madrid, clube em que foi muito especulado nos últimos meses, fica ameaçada. Os merengues querem ir ao mercado ao final da temporada após as cotas de televisão estarem garantidas nos cofres do time.

Embora o mesmo jornal tenha informado que havia um acordo entre o atleta e o gigante espanhol por cerca de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões), os ingleses tentar atravessar a negociação e conseguir contratar o holandês. O bom relacionamento entre os Red Devils e Edwin van der Sar, diretor geral do Ajax e ex-goleiro do Manchester United, facilita o contato.