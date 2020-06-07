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futebol

Manchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do Ajax

Clubes inglês pode atravessar acordo que Real Madrid tinha firmado com clube holandês. Boa relação entre os clubes pode facilitar negociação nas próximas semanas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2020 às 14:21

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 14:21

Crédito: AFP
O Manchester United fez uma proposta para o Ajax para a contratação do meio-campista Donny van de Beek, segundo o “De Telegraaf”. Com isso, a ida do jovem de 23 anos para o Real Madrid, clube em que foi muito especulado nos últimos meses, fica ameaçada. Os merengues querem ir ao mercado ao final da temporada após as cotas de televisão estarem garantidas nos cofres do time.
Embora o mesmo jornal tenha informado que havia um acordo entre o atleta e o gigante espanhol por cerca de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões), os ingleses tentar atravessar a negociação e conseguir contratar o holandês. O bom relacionamento entre os Red Devils e Edwin van der Sar, diretor geral do Ajax e ex-goleiro do Manchester United, facilita o contato.
Os holandeses enxergam com bons olhos o interesse da equipe de Solskjaer por conta do pagamento de dinheiro antes do Real Madrid. Isso facilitaria as manobras e o planejamento para o mercado de transferência do Ajax. Van de Beek tem contrato até 2022.E MAIS:Wolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenMatheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com BayernPjanic rejeita Chelsea e PSG e está disposto a ir para o BarcelonaApós perder Werner, Liverpool pergunta por Adama Traoré E MAIS:

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