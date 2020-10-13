Manchester United tem interesse na contratação de Jules Koundé

Crédito: Koundé está na mira do Manchester United para esta temporada (Cristina Quicler / AFP

O técnico do Manchester United, Solskjaer, tem interesse na contratação do zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, para janeiro, de acordo com a “ESPN”. O Manchester City sondou o francês na última janela de transferências, mas optou por não contratar o jovem defensor por conta da multa de 82 milhões de libras (R$ 590 milhões).

Apesar do interesse, o time de Old Trafford só deve conseguir fazer uma proposta por Koundé caso se livre de algumas peças do setor defensivo até janeiro. Os nomes de Phil Jones e Marco Rojo, por exemplo, não apareceram na lista de inscritos do clube para a fase de grupos da Liga dos Campeões.