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futebol

Manchester United tem interesse na contratação de Jules Koundé

Técnico Solskjaer quer aquisição do zagueiro do Sevilla em janeiro, mas deve se desfazer de algumas peças antes. Manchester United já sofreu 11 gols em apenas três partidas...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 12:44

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 12:44

Crédito: Koundé está na mira do Manchester United para esta temporada (Cristina Quicler / AFP
O técnico do Manchester United, Solskjaer, tem interesse na contratação do zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, para janeiro, de acordo com a “ESPN”. O Manchester City sondou o francês na última janela de transferências, mas optou por não contratar o jovem defensor por conta da multa de 82 milhões de libras (R$ 590 milhões).
Apesar do interesse, o time de Old Trafford só deve conseguir fazer uma proposta por Koundé caso se livre de algumas peças do setor defensivo até janeiro. Os nomes de Phil Jones e Marco Rojo, por exemplo, não apareceram na lista de inscritos do clube para a fase de grupos da Liga dos Campeões.
Os Red Devils tem jogado com Harry Maguire de titular e já tentou usar Lindelof e Bailly, mas ambos não conseguiram ajudar a equipe. Em três partidas, o time de Solskjaer já sofreu 11 gols e tem a segunda pior defesa da competição ao lado de Liverpool e Fulham, o lanterna do Campeonato Inglês.

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