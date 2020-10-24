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futebol

Manchester United tem interesse na chegada de Adama Traoré

Técnico Solskjaer está ansioso para fechar um acordo pelo atacante espanhol, mas disputa promete ser grande. Manchester City, Liverpool, Barcelona e Juventus querem o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 09:51

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 09:51

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester United tem interesse na contratação de Adama Traoré e o técnico Solskjaer está ansioso por um acordo com o atacante do Wolverhampton, segundo o portal “Calciomercato”. No entanto, o clube inglês terá que enfrentar uma competição com Manchester City, Liverpool, Barcelona e Juventus pela contratação do espanhol.
O time de Old Trafford considera a contratação do atleta em substituição a um possível acordo com Jadon Sancho. O Wolverhampton espera conseguir algo em torno de 90 milhões de libras (R$ 658 milhões) pelo jogador de 24 anos. Traoré tem contrato com o clube até 2023 e chama atenção por seu porte físico e velocidade.
O espanhol já vem sendo convocado pela seleção de seu país dirigida por Luís Enrique, enquanto na Inglaterra é peça essencial do time de Nuno Espírito Santo. Na atual temporada, o camisa 37 tem seis jogos, mas ainda não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência para seus companheiros.

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