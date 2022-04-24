Manchester United tem interesse em Christian Eriksen, diz jornal

O Manchester United tem interesse na contratação de Christian Eriksen para a próxima temporada, segundo o "Daily Star". O meia de 30 anos assinou um contrato com o Brentford na janela de transferências de janeiro, mas o vínculo termina em junho.A chegada de Erik ten Hag na próxima temporada pode ser um fator decisivo para a contratação do dinamarquês. O comandante holandês teria colocado o veterano em sua lista de desejos e acredita que a chegada do camisa 21 seria o início de sua revolução nos Red Devils.

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O técnico de 52 anos pôde observar Eriksen de perto quando o atleta treinou no Ajax para recuperar o bom estado físico após ter sofrido com uma arritmia cardíaca durante a Eurocopa. O treinador, assim como outros jogadores do clube holandês, se impressionaram com a qualidade técnica do meia.

Ralf Rangnick, atual comandante interino dos Diabos Vermelhos e futuro consultor esportivo, afirmou que mudanças serão feitas para a próxima temporada. O dinamarquês, que atuou em sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências, pode ser uma das novas caras que chegarão no Old Trafford.