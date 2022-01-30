Manchester United suspende atacante após namorada expor imagens de violência doméstica

O Manchester United decidiu suspender Mason Greenwood de todas as atividades, como jogos ou treinamentos, após Harriet Robson, namorada do atacante, expor imagens nas redes sociais após sofrer violência doméstica do atleta de 20 anos.Na manhã deste domingo, Robson publicou imagens chocantes em que aparece com o lábio cortado e diversas manchas de agressões por todo o corpo. O pai da jovem afirmou que ela estaria "completamente devastada" e se sentiu arrassado após o jogador estar na família há mais de dois anos.
Dois policiais estiveram na casa da namorada de Greenwood para colher o depoimento com o objetivo de que as investigações continuem. Atletas e políticos da Inglaterra declararam apoio à Harriet Robson após a exposição dos fatos.
Em 2020, Mason Greenwood já havia sido foco de uma polêmica quando defendia a seleção inglesa. No auge da pandemia da Covid-19, o atacante do Manchester United e Phil Foden levaram duas mulheres para o hotel em que a equipe estava hospedada na Islândia durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta foi expulso da concentração e mandado de volta para casa.