  • Manchester United suspende atacante após namorada expor imagens de violência doméstica
futebol

Manchester United suspende atacante após namorada expor imagens de violência doméstica

Mason Greenwood não participará de partidas ou de treinamentos após Harriet Robson divulgar imagens nas redes sociais após ser agredida por jogador de 20 anos...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 13:41
O Manchester United decidiu suspender Mason Greenwood de todas as atividades, como jogos ou treinamentos, após Harriet Robson, namorada do atacante, expor imagens nas redes sociais após sofrer violência doméstica do atleta de 20 anos.Na manhã deste domingo, Robson publicou imagens chocantes em que aparece com o lábio cortado e diversas manchas de agressões por todo o corpo. O pai da jovem afirmou que ela estaria "completamente devastada" e se sentiu arrassado após o jogador estar na família há mais de dois anos.
> Veja a tabela da Premier League
Dois policiais estiveram na casa da namorada de Greenwood para colher o depoimento com o objetivo de que as investigações continuem. Atletas e políticos da Inglaterra declararam apoio à Harriet Robson após a exposição dos fatos.
Em 2020, Mason Greenwood já havia sido foco de uma polêmica quando defendia a seleção inglesa. No auge da pandemia da Covid-19, o atacante do Manchester United e Phil Foden levaram duas mulheres para o hotel em que a equipe estava hospedada na Islândia durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta foi expulso da concentração e mandado de volta para casa.
Crédito: Mason Greenwood está suspenso das atividades pelo Manchester United (Peter Powell/AFP

Tópicos Relacionados

manchester united
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

