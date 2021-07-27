Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United sonha com chegada de Erling Haaland

Diabos Vermelhos contam com influência de Solskjaer, compatriota do centroavante e técnico do clube, e podem envolver atacante francês em negociação com o Dortmund...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 08:33

LanceNet

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O Manchester United sonha com a contratação de Erling Haaland, segundo o "Mirror". Apesar do interesse de Chelsea, Manchester City e Real Madrid, o jornal indica que os Diabos Vermelhos confiam que a inclusão de Martial na operação pode facilitar a transação.Além da possibilidade do atacante francês vestir a camisa do Dortmund, o clube do Old Trafford também acredita que o técnico Solskjaer pode ser peça importante na negociação. O treinador trabalhou com Haaland no Molde e os ingleses confiam que a boa relação entre os compatriotas pode ser chave.
No entanto, o desejo não está próximo de se concretizar nesta janela de transferências. O Manchester United estendeu a permanência de Cavani até 2022 e a equipe alemã não pensa em se desfazer do centroavante norueguês nesta janela de transferências.
A partir do próximo mercado de verão, Haaland terá uma multa estabelecida de 75 milhões de euros (R$ 459 milhões). Apesar de ter contrato com o Dortmund até 2024, é possível que o atacante dê mais um passo na sua carreira. Só resta saber qual time irá escolher para jogar.

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados