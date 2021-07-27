Manchester United sonha com chegada de Erling Haaland

O Manchester United sonha com a contratação de Erling Haaland, segundo o "Mirror". Apesar do interesse de Chelsea, Manchester City e Real Madrid, o jornal indica que os Diabos Vermelhos confiam que a inclusão de Martial na operação pode facilitar a transação.Além da possibilidade do atacante francês vestir a camisa do Dortmund, o clube do Old Trafford também acredita que o técnico Solskjaer pode ser peça importante na negociação. O treinador trabalhou com Haaland no Molde e os ingleses confiam que a boa relação entre os compatriotas pode ser chave.
> Veja a tabela da Bundesliga
No entanto, o desejo não está próximo de se concretizar nesta janela de transferências. O Manchester United estendeu a permanência de Cavani até 2022 e a equipe alemã não pensa em se desfazer do centroavante norueguês nesta janela de transferências.
A partir do próximo mercado de verão, Haaland terá uma multa estabelecida de 75 milhões de euros (R$ 459 milhões). Apesar de ter contrato com o Dortmund até 2024, é possível que o atacante dê mais um passo na sua carreira. Só resta saber qual time irá escolher para jogar.