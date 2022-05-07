Manchester United sofre goleada para o Brighton e fica fora da próxima Champions League

O Manchester United foi goleado pelo Brighton por 4 a 0 pela 36ª rodada da Premier League. Com uma péssima atuação defensiva, os Red Devils não suportaram a pressão do adversário após o intervalo e sofreram a goleada. Com a derrota, o clube não tem mais chances de classificação à Champions League> Veja a tabela da Premier League

BRIGHTON NA FRENTE!O Brighton pressionou mais uma vez na bola aérea e abriu o placar. Aos 15 minutos, a zaga do Manchester United não conseguiu afastar a bola, que sobrou na entrada da área, e Caicedo aproveitou para bater forte e marcar o gol. UNITED PERDIDO!O Manchester United já estava desorganizado na primeira etapa e só piorou na segunda. Com a saída de Matic para Fred, o Brighton ganhou espaço para criar as jogadas e soube aproveitar. A defesa dos Red Devils não conseguiu segurar o ataque e sofreu três gols em 11 minutos. VIROU PASSEIO!No segundo tempo, o Brighton voltou melhor, conseguiu imprimir um grande volume de jogo e marcou mais três vezes em sequência para definir o resultado. Aos quatro minutos, Cucurella pisou na área para marcar, depois, aos 12 e aos 15, Grob e Trossard ampliaram para uma vantagem de quatro gols.