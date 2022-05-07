Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United sofre goleada para o Brighton e fica fora da próxima Champions League
futebol

Manchester United sofre goleada para o Brighton e fica fora da próxima Champions League

A equipe da casa aproveitou a desorganização defensiva dos Red Devils e mataram o jogo na volta do intervalo...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:36
O Manchester United foi goleado pelo Brighton por 4 a 0 pela 36ª rodada da Premier League. Com uma péssima atuação defensiva, os Red Devils não suportaram a pressão do adversário após o intervalo e sofreram a goleada. Com a derrota, o clube não tem mais chances de classificação à Champions League> Veja a tabela da Premier League
BRIGHTON NA FRENTE!O Brighton pressionou mais uma vez na bola aérea e abriu o placar. Aos 15 minutos, a zaga do Manchester United não conseguiu afastar a bola, que sobrou na entrada da área, e Caicedo aproveitou para bater forte e marcar o gol. UNITED PERDIDO!O Manchester United já estava desorganizado na primeira etapa e só piorou na segunda. Com a saída de Matic para Fred, o Brighton ganhou espaço para criar as jogadas e soube aproveitar. A defesa dos Red Devils não conseguiu segurar o ataque e sofreu três gols em 11 minutos. VIROU PASSEIO!No segundo tempo, o Brighton voltou melhor, conseguiu imprimir um grande volume de jogo e marcou mais três vezes em sequência para definir o resultado. Aos quatro minutos, Cucurella pisou na área para marcar, depois, aos 12 e aos 15, Grob e Trossard ampliaram para uma vantagem de quatro gols.
DÁ PRA VIRAR?Após sofrer o quarto gol, o Manchester United ficou mais com a bola e tentou diminuir a vantagem do Brighton no placar. A equipe chegou a criar algumas chances pelo corredor direito, mas não conseguiu concluir em gol.
SEQUÊNCIACom a derrota, o Manchester United não tem mais chances de classificação à Champions League. Isto porque o Arsenal fecha o G4 com 63 pontos e os Red Devils em 58, com apenas um jogo restante na Premier League.
Crédito: UnitedestáforadapróximaChampionsLeague(Foto:GlynKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados