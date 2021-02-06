Manchester United sofre gol de empate no último lance, e City pode disparar na liderança do Inglês

Dois pontos perdidos. O Manchester United recebeu o Everton pelo Campeonato Inglês neste domingo, e as equipes empataram em 3 a 3 em um jogo emocionante no Old Trafford. Cavani, Bruno Fernandes e McTominay marcaram para os donos da casa, enquanto Doucouré, James Rodríguez e Calvert-Lewin fizeram para os Toffees.
URUGUAIO CARRASCOO Manchester United abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Bruno Fernandes deixou a bola para Rashford na direita, que fez cruzamento na medida na segunda trave. Cavani apareceu livre, fez o primeiro do jogo, e seu terceiro gol em três jogos contra o Everton na temporada.
GOLAÇO DO PORTUGUÊSQuase no apito final do primeiro tempo, Fred tocou para Bruno Fernandes, que deixou a bola passar para Wan-Bissaka. O lateral devolveu para o português, que ajeitou, viu o goleiro Olsen adiantado, e acertou chute de extrema categoria por cobertura para ampliar.
REAÇÃO DOS TOFFEESO Everton voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva, e, aos seis minutos já havia empatado o jogo em 2 a 2. Doucouré aproveitou rebote de De Gea aos três minutos para diminuir e depois serviu James Rodríguez, que deixou tudo igual.
FALHA DO GOLEIROO Manchester United voltou a crescer no jogo e ficou novamente na frente do placar aos 24 minutos. Em cobrança de falta, Luke Shaw cruzou na área e o volante escocês McTominay subiu para desviar e contar com falha do goleiro Olsen para fazer o gol que quase deu a vitória para os Red Devils.
NO APAGAR DAS LUZESQuando a vitória do Manchester United já parecia definida, o Everton foi valente e buscou novamente o empate. No último lance do jogo, os Toffees tiveram falta na intermediária e levantaram na área de De Gea. Keane desviou e o centroavante Calvert-Lewin tocou na saída do goleiro espanhol para definir o placar.
O RIVAL AGRADECECom o empate, o Manchester United pode ver o rival Manchester City disparar na liderança do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola encara o Liverpool neste domingo e, em caso de vitória, abrirá cinco pontos de frente na tabela com um jogo por fazer ainda.
SEQUÊNCIAManchester United e Everton voltam a campo no meio de semana pela Copa da Inglaterra. O time de Solskjaer encara o West Ham, terça-feira, em casa, enquanto a equipe de Ancelotti pega o Tottenham, na quarta-feira, em casa.