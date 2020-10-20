Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United só aceita vender Phil Jones por R$ 145 milhões

Zagueiro tem contrato até 2023, mas não faz parte dos planos do técnco Solskjaer e pode sair em janeiro caso alguma equipe obedeça os requisitos exigidos pelos Red Devils...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 10:12

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:12

Crédito: ùltima partida de Phil Jones foi realizada em janeiro (Divulgação
O Manchester United irá exigir cerca de 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) para liberar o zagueiro Phil Jones a outro clube em janeiro, segundo o “The Sun”. Apesar de ter renovado contrato no último verão europeu até 2023, o defensor não faz parte dos planos do técnico Solskjaer para o time principal dos Red Devils. O Fulham já mostrou interesse no camisa quatro.
No último ano, Jones fez apenas oito jogos com a camisa dos Diabos Vermelhos, sendo a última aparição em janeiro, pela Copa da Inglaterra. Caso o inglês queira estar presente no elenco da Eurocopa, deve-se buscar um novo clube para que consiga melhorar sua forma física e ganhar ritmo de jogo.No Manchester United, as primeiras opções do técnico norueguês para o sistema defensivo são Maguire, Bailly e Lindelof. Phil Jones também não está presente na lista de Solskjaer para a disputa da Liga dos Campeões e terá que assistir os companheiros de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados