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futebol

Manchester United segura o empate e elimina a Real Sociedad na Europa League

Equipe dos Red Devills conta com goleada por 4 a 0 no jogo de ida para ter tranquilidade na partida de volta...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 18:58
Crédito: Oli SCARFF / AFP
Nesta quinta-feira, o Manchester United recebeu a Real Sociedad no Old Trafford em partida de volta da primeira fase de mata-mata da Europa League. Após vencer a partida de ida por 4 a 0, a equipe inglesa manteve-se longe de perigos na volta, e segurou o 0 a 0 durante todo o jogo.
Veja a tabela da Europa LeaguePÊNALTI PERDIDOJá no início do confronto, Daniel James, do Manchester United, foi o responsável por criar a primeira grande chance da partida, mas foi contra a sua equipe. O jogador cometeu um pênalti, mas Oyarzabal isolou ao efetuar a cobrança.
PERIGOO Manchester United, após perceber que seu adversário perdeu a grande chance da partida, partiu para o ataque. Desta forma, os ingleses finalizaram e chegaram com perigo, com Bruno Fernandes colocando a bola no travessão em determinado momento.
GOL ANULADO​Em cobrança de escanteio na área, a bola chegou certeira para o zagueiro Tuanzebe colocar o Manchester United na frente do placar. Após revisão do árbitro de vídeo, foi identificada uma falta cometida por Lindelof no lance, e o gol foi anulado.
JOGO MORNOSe a primeira etapa foi marcada por muitos lances de perigo, o gol anulado de Tuanzebe foi o destaque da segunda. A Real Sociedad colocou uma bola na trave, assim como o Manchester United havia feito na primeira parte, mas não foi o bastante para tirar o 0 a 0 do placar.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta, às 13:30h (de Brasília) deste domingo, o Chelsea, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A Real Sociedad, por sua vez, enfrenta o Real Madrid às 17h (de Brasília) de segunda-feira, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

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