Manchester United segue monitorando Koundé e deve fazer investida na próxima janela

O Manchester United segue em busca de reforçar seu setor defensivo. Segundo o "The Sun", o clube inglês segue monitorando Jules Koundé, do Sevilla, e deve fazer uma investida na próxima janela de transferências.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAinda de acordo com a publicação, o valor de Koundé reduziu cerca de 20 milhões de euros. A pedida do Sevilla pode ser de 43 milhões de euros. O Manchester United monitora o jogador há algumas janelas.