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Manchester United segue monitorando Koundé e deve fazer investida na próxima janela

Zagueiro francês faz grande temporada no Sevilla, mas devido à pandemia do coronavírus, teve seu valor reduzido...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 10:38
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Manchester United segue em busca de reforçar seu setor defensivo. Segundo o "The Sun", o clube inglês segue monitorando Jules Koundé, do Sevilla, e deve fazer uma investida na próxima janela de transferências.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAinda de acordo com a publicação, o valor de Koundé reduziu cerca de 20 milhões de euros. A pedida do Sevilla pode ser de 43 milhões de euros. O Manchester United monitora o jogador há algumas janelas.
Na atual temporada, Kounde disputou 38 partidas pelo Sevilla. Ele marcou três gols.

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