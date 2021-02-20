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Manchester United se reunirá com Cavani para propor renovação

Atacante uruguaio impressionou nos primeiros meses e o treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer, deseja sua permanência...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 09:40

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 09:40

Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
O Manchester United quer renovar com Edinson Cavani. Em entrevista coletiva, o treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer, se disse impressionado com o uruguaio e espera que ele permaneça por mais tempo no clube.
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- Fiquei impressionado com ele. Está muito consolidado no grupo e vamos sentar com ele, é claro, em um futuro próximo para ver seus planos e nossos planos. É uma boa discussão que deve ser mantida. Sempre conversamos com os jogadores sobre sua situação contratual no momento em que estamos maravilhados com o que eles fizeram - disse Solskjaer.Cavani chegou ao Manchester United em outubro, com um contrato de uma temporada com opção de extensão por mais um ano. Desde então, o uruguaio marcou 7 gols em 24 jogos pelos Red Devils.

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