Manchester United se reunirá com Cavani para propor renovação

- Fiquei impressionado com ele. Está muito consolidado no grupo e vamos sentar com ele, é claro, em um futuro próximo para ver seus planos e nossos planos. É uma boa discussão que deve ser mantida. Sempre conversamos com os jogadores sobre sua situação contratual no momento em que estamos maravilhados com o que eles fizeram - disse Solskjaer.Cavani chegou ao Manchester United em outubro, com um contrato de uma temporada com opção de extensão por mais um ano. Desde então, o uruguaio marcou 7 gols em 24 jogos pelos Red Devils.