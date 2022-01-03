futebol

Manchester United se reúne com Rei da América nas próximas horas

Julián Álvarez está na mira do Manchester United, mas também interessa ao Bayern de Munique. Atacante tem contrato com o RIver Plate até o fim de 2022...
03 jan 2022 às 11:38

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:38

O Manchester United irá se reunir nas próximas horas com Fernando Hidalgo, empresário de Julián Álvarez, em busca da contratação do atacante argentino. O jovem de 21 anos tem contrato com o River Plate até o fim de 2022 e recentemente foi eleito o Rei da América.O atleta possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) e a intenção de ambas as partes é concluir a negociação ainda nesta janela de transferências de janeiro. No entanto, os Millonarios pretendem segurar o jogador até a Libertadores.
O River Plate acredita que o atleta possa optar pela permanência visando uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. Caso opte por chegar no Manchester United, o jovem iria enfrentar a concorrência de Cristiano Ronaldo, Rashford, Sancho, Greenwood, Cavani e Martial e poderia ter poucos minutos de jogo.
Além dos Diabos Vermelhos, o Bayern de Munique também está interessado na contratação de Álvarez, segundo o jornalista Alfredo Pedullà. O clube alemão conta com Lewandowski no elenco, mas a sequência do polonês na próxima temporada ainda é não é certa.
