Manchester United se reúne com Rei da América nas próximas horas

O Manchester United irá se reunir nas próximas horas com Fernando Hidalgo, empresário de Julián Álvarez, em busca da contratação do atacante argentino. O jovem de 21 anos tem contrato com o River Plate até o fim de 2022 e recentemente foi eleito o Rei da América.O atleta possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) e a intenção de ambas as partes é concluir a negociação ainda nesta janela de transferências de janeiro. No entanto, os Millonarios pretendem segurar o jogador até a Libertadores.
O River Plate acredita que o atleta possa optar pela permanência visando uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. Caso opte por chegar no Manchester United, o jovem iria enfrentar a concorrência de Cristiano Ronaldo, Rashford, Sancho, Greenwood, Cavani e Martial e poderia ter poucos minutos de jogo.
Além dos Diabos Vermelhos, o Bayern de Munique também está interessado na contratação de Álvarez, segundo o jornalista Alfredo Pedullà. O clube alemão conta com Lewandowski no elenco, mas a sequência do polonês na próxima temporada ainda é não é certa.