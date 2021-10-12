Manchester United se prepara para vender meia em janeiro

O Manchester United está preparado para vender Jesse Lingard em janeiro, segundo o "The Sun". O atleta possui contrato até o final da temporada, mas ainda não renovou seu vínculo com os Diabos Vermelhos, que podem aceitar negociá-lo por 15 milhões de libras (R$ 112 milhões).Apesar de uma oferta por esse preço ser abaixo do valor de mercado do atleta, o clube inglês não quer correr o risco de perdê-lo sem custos em junho. O West Ham, equipe em que Lingard atuou por empréstimo na última temporada, é o principal interessado.