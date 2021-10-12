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futebol

Manchester United se prepara para vender meia em janeiro

Jesse Lingard possui contrato até o final da temporada, mas não renovou vínculo com o Manchester United e pode sair sem custos na janela de transferências do verão europeu...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 11:12

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 11:12

Crédito: Reprodução/MUFC
O Manchester United está preparado para vender Jesse Lingard em janeiro, segundo o "The Sun". O atleta possui contrato até o final da temporada, mas ainda não renovou seu vínculo com os Diabos Vermelhos, que podem aceitar negociá-lo por 15 milhões de libras (R$ 112 milhões).Apesar de uma oferta por esse preço ser abaixo do valor de mercado do atleta, o clube inglês não quer correr o risco de perdê-lo sem custos em junho. O West Ham, equipe em que Lingard atuou por empréstimo na última temporada, é o principal interessado.
> Veja a tabela da Premier League
Além dos Hammers, o Leicester também aparece como um interessado na contratação do camisa 14, enquanto o Newcastle surge com grande músculo econômico para competir com os clubes da Premier League por grandes contratações.
Na atual temporada, Lingar participou de cinco jogos somando Premier League e Champions League, sendo todos vindo do banco de reservas. Nestes confrontos, o atleta anotou dois gols e contribuiu com uma assistência e vem sendo usado como um talismã pelo técnico Ole Solskjaer.

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