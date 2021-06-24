Manchester United se prepara para pagar R$ 502 milhões em Sancho

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O Manchester United está preparado para fazer uma oferta de 85 milhões de euros (R$ 502 milhões) ao Dormtund pela contratação de Jadon Sancho, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, os alemães pedem 95 milhões de euros (R$ 562 milhões).Dentro da proposta do clube inglês, que quer fechar o negócio o quanto antes, estão inclusos alguns bônus caso o atleta consiga cumprir metas nos Diabos Vermelhos. Apesar dos aurinegros desejarem o valor garantido da venda, as partes conversam sobre os adicionais.

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Jadon Sancho já entrou em acordo pessoal com o Manchester United para assinar um contrato válido pelas cinco próximas temporadas. O atleta deseja se mudar nesta janela de transferências para a cidade em que começou a jogar futebol.