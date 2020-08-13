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futebol

Manchester United se prepara para brigar por Ben Chilwell, do Leicester

Chelsea era a equipe favorita na disputa pelo lateral esquerdo, mas preço assusta time londrino. Red Devils já fizeram negócio com Leicester por Maguire na última temporada...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 16:19
Crédito: Ben Chilwell agrada grandes times ingleses, como Manchester United, Manchester City e Chelsea (Adrian Dennis/AFP
O Manchester United está se preparando para entrar na briga pela contratação do lateral esquerdo Ben Chilwell, do Leicester, de acordo com o “The Mirror”. O atleta que também interessa o Chelsea e Manchester City está avaliado pelos Foxes por 80 milhões de libras (R$ 562 milhões) e o clube não parece disposto a reduzir a pedida.
A equipe londrina parecia estar na frente na disputa, mas as negociações deram uma desacelerada por conta da questão financeira. Com isso, o time dirigido por Frank Lampard já pensa em algumas alternativas, como Nico Tagliafico, do Ajax, e Sérgio Reguilón, do Real Madrid, mas emprestado ao Sevilla.
Na última temporada, o Manchester United já pagou 80 milhões de libras (R$ 370 milhões, em agosto de 2019) pelo zagueiro Harry Maguire, ex-Leicester. O técnico Brendan Rodgers, dos Foxes, não quer diminuir a quantia, pois acredita que poderá investir em um mercado economicamente frágil por conta da crise provocada pela Covid-19.

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