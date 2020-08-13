Manchester United se prepara para brigar por Ben Chilwell, do Leicester

Crédito: Ben Chilwell agrada grandes times ingleses, como Manchester United, Manchester City e Chelsea (Adrian Dennis/AFP

O Manchester United está se preparando para entrar na briga pela contratação do lateral esquerdo Ben Chilwell, do Leicester, de acordo com o “The Mirror”. O atleta que também interessa o Chelsea e Manchester City está avaliado pelos Foxes por 80 milhões de libras (R$ 562 milhões) e o clube não parece disposto a reduzir a pedida.

A equipe londrina parecia estar na frente na disputa, mas as negociações deram uma desacelerada por conta da questão financeira. Com isso, o time dirigido por Frank Lampard já pensa em algumas alternativas, como Nico Tagliafico, do Ajax, e Sérgio Reguilón, do Real Madrid, mas emprestado ao Sevilla.