Manchester United se prepara para brigar por Ben Chilwell, do Leicester

O Manchester United está se preparando para entrar na briga pela contratação do lateral esquerdo Ben Chilwell, do Leicester, de acordo com o “The Mirror”. O atleta que também interessa o Chelsea e Manchester City está avaliado pelos Foxes por 80 milhões de libras (R$ 562 milhões) e o clube não parece disposto a reduzir a pedida.
A equipe londrina parecia estar na frente na disputa, mas as negociações deram uma desacelerada por conta da questão financeira. Com isso, o time dirigido por Frank Lampard já pensa em algumas alternativas, como Nico Tagliafico, do Ajax, e Sérgio Reguilón, do Real Madrid, mas emprestado ao Sevilla.
Na última temporada, o Manchester United já pagou 80 milhões de libras (R$ 370 milhões, em agosto de 2019) pelo zagueiro Harry Maguire, ex-Leicester. O técnico Brendan Rodgers, dos Foxes, não quer diminuir a quantia, pois acredita que poderá investir em um mercado economicamente frágil por conta da crise provocada pela Covid-19.