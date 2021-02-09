Manchester United se interessa por parceiro de Upamecano do Leipzig

Enquanto Bayern, Liverpool e Chelsea brigam por Upamecano, o Manchester United visa a contratação de Konaté, companheiro do camisa cinco na defesa do RB Leipzig. De acordo com o "The Independent”, o técnico Solskjaer prioriza a contratação de um zagueiro e vê o atleta de 21 anos como a melhor opção para a próxima temporada.A principal preocupação com relação a contratação do zagueiro francês é por conta de suas inúmeras lesões. Na última temporada, o camisa seis participou de apenas 11 jogos somando todas as competições, enquanto nesta época esteve presente em 12 partidas, sendo apenas seis do Campeonato Alemão.