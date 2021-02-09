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futebol

Manchester United se interessa por parceiro de Upamecano do Leipzig

Ibrahima Konaté chamou a atenção do técnico Solskjaer e imprensa inglesa diz que francês é o principal alvo para a defesa dos Diabos Vermelhos na próxima temporada...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:02

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 11:02
Crédito: Reprodução/Twitter
Enquanto Bayern, Liverpool e Chelsea brigam por Upamecano, o Manchester United visa a contratação de Konaté, companheiro do camisa cinco na defesa do RB Leipzig. De acordo com o "The Independent”, o técnico Solskjaer prioriza a contratação de um zagueiro e vê o atleta de 21 anos como a melhor opção para a próxima temporada.A principal preocupação com relação a contratação do zagueiro francês é por conta de suas inúmeras lesões. Na última temporada, o camisa seis participou de apenas 11 jogos somando todas as competições, enquanto nesta época esteve presente em 12 partidas, sendo apenas seis do Campeonato Alemão.
> Veja a tabela da Premier League
Konaté participou de todos os duelos pela Champions League e chamou a atenção do técnico Solskjaer nos duelos em que enfrentou o Manchester United. O defensor também marcou um gol na Bundesliga e espera recuperar a forma física ideal para voltar ao time titular e aparecer para o mercado.

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