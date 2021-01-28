Manchester United se interessa por meio-campista do Hoffenheim

O Manchester United está de olho no jovem Christoph Baumgartner, do Hoffenheim, segundo o “The Sun”. As informações apontam que as negociações devem dar início na janela de transferências de verão europeu. O atleta, comparado na Alemanha com Michael Ballack, está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) pelo site “Transfermarkt” e tem contrato com sua atual equipe até 2023.No entanto, o valor do meio-campista de 21 anos deve ser maior do que é avaliado e o clube alemão consegue bons negócios com times da Premier League. Nos últimos anos, o Hoffenheim negociou Firmino por 41 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação atual) para o Liverpool e Joelinton por 44 milhões de euros (R$ 286 milhões na cotação atual) para o Newcastle.