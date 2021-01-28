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futebol

Manchester United se interessa por meio-campista do Hoffenheim

Diabos Vermelhos devem iniciar negociações por Christoph Baumgartner a partir da janela de transferências do verão europeu, mas irá encontrar concorrentes na disputa...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 09:59

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:59

Crédito: Baumgartner está na mira de Solskjaer para a próxima temporada (AFP
O Manchester United está de olho no jovem Christoph Baumgartner, do Hoffenheim, segundo o “The Sun”. As informações apontam que as negociações devem dar início na janela de transferências de verão europeu. O atleta, comparado na Alemanha com Michael Ballack, está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) pelo site “Transfermarkt” e tem contrato com sua atual equipe até 2023.No entanto, o valor do meio-campista de 21 anos deve ser maior do que é avaliado e o clube alemão consegue bons negócios com times da Premier League. Nos últimos anos, o Hoffenheim negociou Firmino por 41 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação atual) para o Liverpool e Joelinton por 44 milhões de euros (R$ 286 milhões na cotação atual) para o Newcastle.
Os alemães não têm pressa para se desfazer de Baumgartner e os Diabos Vermelhos devem encontrar outros concorrentes na disputa pele austríaco. O jogador chegou ao Hoffenheim em 2017 quando foi contratado a pedido de Julian Nagelsmann, atual técnico do RB Leipzig, e também atua na seleção de seu país.

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