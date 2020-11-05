Manchester United se aproxima de representantes de Pochettino

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O Manchester United se aproximou dos representantes de Mauricio Pochettino para que o argentino seja técnico do clube, segundo o “Manchester Evening News”. Solskjaer está sob intensa pressão após os resultados ruins no Campeonato Inglês, mas principalmente após a derrota na Liga dos Campeões para o Istanbul Basaksehir.

Há uma relutância em relação a uma demissão do treinador norueguês no início da temporada, mas o duelo contra o Everton, fora de casa, ganha uma importância ainda maior na Premier League. Caso perca o confronto para o time de Carlo Ancelotti, os Red Devils podem terminar a rodada na zona de rebaixamento.