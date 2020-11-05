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futebol

Manchester United se aproxima de representantes de Pochettino

Solskjaer, atual técnico dos Red Devils, está sob intensa pressão após derrota do time para o Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões. Confronto contra Everton será chave...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 10:55

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:55

Crédito: AFP
O Manchester United se aproximou dos representantes de Mauricio Pochettino para que o argentino seja técnico do clube, segundo o “Manchester Evening News”. Solskjaer está sob intensa pressão após os resultados ruins no Campeonato Inglês, mas principalmente após a derrota na Liga dos Campeões para o Istanbul Basaksehir.
Há uma relutância em relação a uma demissão do treinador norueguês no início da temporada, mas o duelo contra o Everton, fora de casa, ganha uma importância ainda maior na Premier League. Caso perca o confronto para o time de Carlo Ancelotti, os Red Devils podem terminar a rodada na zona de rebaixamento.
Pochettino está sem trabalhar desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham, mas já demonstrou interesse em comandar o Manchester United. O argentino declarou esta semana que aguarda pelo projeto adequado e que não tem pressa em voltar ao banco de reservas, mas o retorno parece cada vez mais próximo.

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