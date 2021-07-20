Manchester United se aproxima de final feliz com Raphael Varane

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O Manchester United está cada vez mais próximo do acerto com o zagueiro Raphael Varane. Segundo o "Manchester Evening News", o clube inglês espera concluir as negociações com o Real Madrid até o início do próximo mês de agosto.Dessa forma, o defensor seria anunciado aproximadamente duas semanas antes do início da Premier League. Os Diabos Vermelhos iniciam sua caminhada em busca do título no próximo dia 14 diante do Leeds, em Old Trafford.

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O atleta francês possui contrato com a equipe merengue até 2022 e os espanhóis pedem cerca de 50 milhões de euros (R$ 306 milhões) para liberá-lo nesta janela. O valor é considerado alto pelos ingleses, mas a expectativa é de que um acordo seja costurado nesses números.