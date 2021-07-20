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futebol

Manchester United se aproxima de final feliz com Raphael Varane

Clube inglês está otimista de que as negociações com o Real Madrid sejam concluídas até o início de agosto para que o zagueiro esteja apto na estreia da Premier League...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 12:20
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Manchester United está cada vez mais próximo do acerto com o zagueiro Raphael Varane. Segundo o "Manchester Evening News", o clube inglês espera concluir as negociações com o Real Madrid até o início do próximo mês de agosto.Dessa forma, o defensor seria anunciado aproximadamente duas semanas antes do início da Premier League. Os Diabos Vermelhos iniciam sua caminhada em busca do título no próximo dia 14 diante do Leeds, em Old Trafford.
> Veja a tabela da Premier League
O atleta francês possui contrato com a equipe merengue até 2022 e os espanhóis pedem cerca de 50 milhões de euros (R$ 306 milhões) para liberá-lo nesta janela. O valor é considerado alto pelos ingleses, mas a expectativa é de que um acordo seja costurado nesses números.
A partir da próxima semana, o jogador deveria retornar ao Real Madrid para iniciar os trabalhos de pré-temporada. Varane segue de férias por conta do período em que esteve jogando pela França na disputa da Eurocopa.

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