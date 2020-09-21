Manchester United se aproxima de Alex Telles, lateral do Porto

Após a derrota do Manchester United para o Crystal Palace por 3 a 1 pelo Campeonato Inglês, Luke Shaw, lateral esquerdo, disse que o time precisava fazer contratações para competir pelo título com os principais rivais do torneio. Segundo a imprensa estrangeira, os Red Devils estão próximos de contratar Alex Telles para o lugar do ala que começou na equipe titular de Solskjaer.Apesar do brasileiro ter uma multa estabelecida em 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) pelo Porto, os ingleses querem contratá-lo por cerca de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões). Com isso, o Manchester United pagaria menos do que ofereceu ao Real Madrid por Reguilón e reforçaria a posição.
O lateral esquerdo é conhecido por sua extrema competência ofensiva no futebol português, além de ser um bom cobrador de bolas paradas. Até o momento, os Red Devils só fizeram uma contratação nesta janela, a de Donny van de Beek, autor do gol no último final de semana.