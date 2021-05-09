Manchester United sai perdendo, mas vira partida contra Aston Villa

O Manchester United conquistou uma vitória importante sobre o Aston Villa por 3 a 1 de virada fora de casa. Os Diabos Vermelhos saíram perdendo na primeira etapa, mas reagiram no segundo tempo com Bruno Fernandes, Greenwood e Cavani, se consolidam na vice-liderança da Premier League e impedem uma festa antecipada do Manchester City.EFICIÊNCIALogo aos cinco minutos, Luke Shaw infiltrou a área do Aston VIlla pelo lado esquerdo e finalizou com perigo para boa defesa de Martínez. Apesar do maior volume de jogo do Manchester United, Traoré abriu o placar para o time de Birmingham ao receber passe na área, ganhar espaço contra Lindelof e finalizar para marcar um belo gol.
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EMOÇÃOOs Red Devils tentaram responder aos 41 com Greenwood fazendo bela jogada individual pela direita, mas parou no goleiro argentino. Nos acréscimos, foi o Villa que quase ampliou o placar após saída de jogo errada do United e Watking batendo da entrada da área para defesa de Henderson.
REAÇÃOAos seis minutos da segunda etapa, Bruno Fernandes empatou a partida em cobrança de pênalti cometido por Douglas Luiz em cima de Paul Pogba. Na chegada seguinte, o Manchester United virou a partida com Greenwood recebendo passe dentro da área, girando em cima da marcação e finalizando no cantinho. Aos 41, Cavani fechou o placar marcando gol de cabeça.