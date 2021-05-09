Manchester United sai perdendo, mas vira partida contra Aston Villa

O Manchester United conquistou uma vitória importante sobre o Aston Villa por 3 a 1 de virada fora de casa. Os Diabos Vermelhos saíram perdendo na primeira etapa, mas reagiram no segundo tempo com Bruno Fernandes, Greenwood e Cavani, se consolidam na vice-liderança da Premier League e impedem uma festa antecipada do Manchester City.EFICIÊNCIALogo aos cinco minutos, Luke Shaw infiltrou a área do Aston VIlla pelo lado esquerdo e finalizou com perigo para boa defesa de Martínez. Apesar do maior volume de jogo do Manchester United, Traoré abriu o placar para o time de Birmingham ao receber passe na área, ganhar espaço contra Lindelof e finalizar para marcar um belo gol.