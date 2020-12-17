Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United sai perdendo, mas vira o jogo e bate o Sheffield no Inglês

Time de Solskjaer sai atrás no placar, vira com gols de Rashford e Martial e conquista importante vitória fora de casa. Sheffield continua sem vencer, com apenas um ponto...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:55

LanceNet

17 dez 2020 às 18:55
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
No encerramento da 13ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Sheffield United e os Diabos Vermelhos venceram por 3 a 2 no Estádio Bramall Lane. Rashford (duas vezes) e Martial marcaram para o time de Solskjaer, enquanto McGoldrick (duas vezes) fez para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSUSTO NO INÍCIOCom apenas cinco minutos de jogo, o Sheffield United já vencia por 1 a 0. O goleiro Dean Henderson, do Manchester United, foi tentar sair jogando e perdeu a bola para Oliver Burke. O atacante tocou para David McGoldrick, que não desperdiçou e abriu o placar.
VIRADA RELÂMPAGOPassado o susto, o Manchester United reagiu e empatou com Marcus Rashford, aos 25 minutos. O camisa 10 recebeu lindo passe do zagueiro Lindelöf, dominou e encheu o pé. Apenas sete minutos mais tarde, Pogba lançou para Martial, que dividiu com o goleiro. A bola sobrou para o atacante, que só empurrou para o fundo das redes.
O CRAQUE DECIDENo segundo tempo, Rashford deixou sua marca mais uma vez em um lindo lance. Pogba recuperou bola no campo de defesa, driblou um marcador e deu início a um rápido contra-ataque. A bola passou pelos pés de Bruno Fernandes, Greenwood, pelo próprio Rashford e Martial até o francês tocar para o camisa 10 fazer o terceiro gol. No fim do jogo, McGoldrick descontou.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Manchester United encara o Leeds, de Marcelo Bielsa, no domingo. O jogo acontece no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford. O Sheffield, por sua vez, entra em campo também no domingo, mas às 9h (de Brasília). O adversário será o Brighton, fora de casa.
OUTRO JOGO DO DIANo outro jogo desta quinta-feira, o Aston Villa recebeu o Burnley no Villa Park e, apesar das 27 finalizações, as equipes empataram em 0 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados