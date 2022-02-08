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Manchester United sai na frente, mas cede empate ao lanterna Burnley no Campeonato Inglês

Time de Ralf Rangnick faz grande primeiro tempo, domina o lanterna do Inglês, mas cede empate na etapa final. Cristiano Ronaldo começa no banco e pouco participa ao entrar...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:54
Tudo igual no Turf Moor. Nesta terça-feira, pela Premier League, o Manchester United visitou o Burnley, mas os Red Devils ficaram apenas no empate em 1 a 1 com o lanterna do torneio nacional. Pogba abriu o placar no primeiro tempo, mas Jay Rodriguez empatou para os donos da casa na etapa final.NÃO VALEUO Manchester United não se intimidou com a pressão dos donos da casa e foi ao ataque desde o começo da partida. Aos 11 minutos, Varane marcou de cabeça após cobrança de falta na área, mas o VAR pegou irregularidade de Maguire no lance e anulou o gol.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
UM ANO DEPOISO empate, porém, não durou muito no placar. Aos 18 minutos, Rashford recebeu na esquerda e arrancou. O camisa 10 entregou bola para Luke Shaw, que tocou para o meio da área para Pogba bater de primeira e marcar. Foi o primeiro gol do francês na Premier League desde o dia 20 de janeiro de 2021.
PRIMEIRA FINALIZAÇÃODepois de ficar os primeiros 45 minutos sem dar uma finalização sequer, o Burnley voltou para a etapa final com mais atitude. Logo com dois minutos, o centroavante Weghorst curtiu uma de meia, deixou McTominay e Maguire na saudade e entregou para Jay Rodriguez bater na saída de De Gea para empatar.
+ Veja pontos fortes e fracos do Al Hilal, adversário do Chelsea no Mundial de Clubes
SEQUÊNCIA​Burnley e Manchester United voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. Os Diabos Vermelhos encaram o Southampton, em casa, no sábado, enquanto o Burnley tem compromisso com o Liverpool, no domingo, novamente no Turf Moor.
Crédito: ManchesterUnitedchegouaos39pontoscomoempatecomoBurnley(Foto:PAULELLIS/AFP

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