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Manchester United rescinde contrato com companhia aérea russa após invasão na Ucrânia

Clube era parceiro da Aeroflot desde 2013 e contrato era válido até o ano que vem. Empresa está proibida de realizar voos para o Reino Unido...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:40
Depois do Schalke 04 anunciar que não mostraria mais a marca de seu patrocinador russo, o Manchester United foi pelo mesmo caminho e rescindiu o contrato com a Aeroflot, uma companhia aérea da Rússia. O motivo, é claro, é a guerra com a Ucrânia, iniciada na última quinta-feira.- Devido aos recentes eventos, nós decidimos retirar o patrocínio da Aeroflot. Compartilhamos as preocupações dos nossos torcedores ao redor do mundo e oferecemos nossa simpatia aos afetados - informou o Manchester United em seu site oficial.
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O clube inglês era parceiro da Aeroflot desde 2013, quando deixou de ser patrocinado pela Turkish Airlines. O contrato do Manchester United com a companhia aérea russa foi renovado em 2017 e tinha duração até 2023. O valor era é de 40 milhões de euros (R$ 231 milhões).
Na última quinta-feira, logo após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a invasão ao território ucraniano, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vetou a Aeroflot de realizar voos para o Reino Unido.
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ENTENDA O CASO​Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e, por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
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Na última quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: ManchesterUnitedviajavaemaviãopersonalizadocomescudodoclube(Foto:Divulgação/AviationImages

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